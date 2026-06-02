$!Ataque armado deja a un adolescente muerto y a su hermano herido sobre el bulevar Agricultores, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la tarde-noche de este martes 2 de junio dejó como saldo un adolescente sin vida y su hermano menor herido cuando circulaban a bordo de un vehículo sobre el bulevar Agricultores, en el sector sur de Culiacán.
El atentado fue reportado en el cruce del bulevar Agricultores y la calle Campanillas, en la colonia Laureles Pinos, donde personas que realizaban ejercicio en la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron un automóvil sedán color blanco con dos menores heridos por disparos de arma de fuego en su interior.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas circulaban por el sector cuando fueron interceptadas y atacadas por civiles armados que utilizaron armas de grueso calibre.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron posteriormente para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que uno de los adolescentes ya no contaba con signos vitales.
La víctima fallecida fue identificada como Octavio, de 16 años de edad.
Mientras tanto, su hermano Gonzalo, de 13 años, resultó herido de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.
La escena quedó acordonada y bajo resguardo de las autoridades mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.
De manera preliminar, este hecho elevó a ocho los homicidios registrados durante la jornada de este martes en Culiacán.