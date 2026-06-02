$!Ataque armado deja a un adolescente muerto y a su hermano herido sobre el bulevar Agricultores, en Culiacán

Un ataque armado registrado durante la tarde-noche de este martes 2 de junio dejó como saldo un adolescente sin vida y su hermano menor herido cuando circulaban a bordo de un vehículo sobre el bulevar Agricultores, en el sector sur de Culiacán.

El atentado fue reportado en el cruce del bulevar Agricultores y la calle Campanillas, en la colonia Laureles Pinos, donde personas que realizaban ejercicio en la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron un automóvil sedán color blanco con dos menores heridos por disparos de arma de fuego en su interior.