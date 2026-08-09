$!Ataque armado deja a un hombre herido de bala en la colonia Nakayama, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Francisco “N”, de 28 años de edad, resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este domingo, en los límites de la colonia Nakayama y Plutarco Elías Calles, al sur de Culiacán.

La víctima fue trasladada para recibir atención médica especializada, mientras que en el lugar quedaron abandonadas dos motocicletas de color negro, una de ellas con caja de color azul.

Los hechos se reportaron aproximadamente a las 21:30 horas de este 9 de agosto, sobre la calle Licenciado Enrique Pérez Arce, entre Francisco Serrano y la avenida Fernando Cuén, a una calle de la Calzada de Las Torres.