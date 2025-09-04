Seguridad
Ataque armado deja a un hombre herido de gravedad en Culiacán

Guillermo, de 46 años, fue baleado en un negocio de materiales en la colonia Guadalupe Victoria. Fue trasladado en un vehículo particular a una clínica, donde permanece en terapia intensiva
Noroeste Redacción |
04/09/2025 15:17
CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Guillermo, de 46 años de edad, fue atacado a balazos la tarde de este jueves mientras se encontraba en un negocio de materiales para construcción ubicado en el bulevar Agricultores, en la colonia Guadalupe Victoria.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando al menos un civil armado disparó contra la víctima, provocándole heridas de gravedad. Tras la agresión, Guillermo fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada, donde permanece internado en el área de terapia intensiva.

Elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes y recabar información con familiares sobre lo ocurrido.

