$!Ataque armado deja a un hombre herido de gravedad en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Guillermo, de 46 años de edad, fue atacado a balazos la tarde de este jueves mientras se encontraba en un negocio de materiales para construcción ubicado en el bulevar Agricultores, en la colonia Guadalupe Victoria.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando al menos un civil armado disparó contra la víctima, provocándole heridas de gravedad. Tras la agresión, Guillermo fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada, donde permanece internado en el área de terapia intensiva.