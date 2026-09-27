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Violencia

Ataque armado deja a un hombre herido en el fraccionamiento Nakayama, en Culiacán

La víctima presentó alrededor de tres lesiones por impacto de bala en distintas partes del cuerpo; el domicilio en donde se encontraba la persona también presentó daños por los balazos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/09/2026 20:51
27/09/2026 20:51

Un hombre identificado como Jesús Geovanni de aproximadamente 33 años de edad, resultó herido tras un ataque armado registrado la tarde noche de este domingo, en el fraccionamiento Nakayama del sector Barrancos, al sur de Culiacán.

La agresión aparentemente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Antonio del Valle Arizpe, entre la avenida Fernando Cuén y Francisco R. Serrano.

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De acuerdo con los reportes de autoridades, fue cerca de las 19:00 horas de este 27 de septiembre que vecinos informaron sobre varios disparos de arma de fuego en el sector, y al recorrer confirmaron el punto del atentado.

La víctima presentó alrededor de tres lesiones por impacto de bala en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia hacia un hospital de Culiacán en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

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Asimismo, se dio a conocer que el domicilio en donde se encontraba la persona también presentó daños por los balazos.

Sobre la calle, personal del Ejército Mexicano localizó aproximadamente una docena de casquillos percutidos de arma de fuego, mismos que aseguraron con vasos desechables y acordonaron la escena del crimen para dejarla a disposición de Fiscalía General del Estado, ente encargado de las diligencias correspondientes.

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