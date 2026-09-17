$!Ataque armado deja a un hombre herido en la Constitución Croc, en Culiacán

Hasta el momento el afectado no ha sido identificado formalmente, únicamente se dijo que vestía una playera azul y pantalón de mezclilla del mismo color.

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser víctima de un ataque armado registrado la tarde de este jueves en la Colonia Constitución Croc, al oriente de Culiacán.

Una alerta al número de emergencias 911 a las 16:00 horas movilizó a corporaciones de seguridad sobre la calle Tierra, esquina con Juan Rulfo, en donde ubicaron al herido afuera de una casa.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, para posteriormente trasladarla a un hospital de la ciudad.

La escena del atentado fue acordonada por efectivos militares hasta que la Fiscalía General del Estado trabajó en el procesamiento de indicios.