$!Ataque armado deja a un hombre sin vida en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel “N”, de 41 años de edad, fue asesinado a balazos este jueves cerca del panteón de la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán. La víctima fue reconocida como vecino del sector, quien murió atacado con disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo Pontiac Sunbird.

El homicidio se registró alrededor de las 12:40 horas de este 20 de noviembre, sobre la calle Mariano Escobedo, entre Batalla de Puebla y Francisco Corneta, a media calle de la entrada principal del panteón municipal. El lugar fue acordonado por elementos del Ejército Mexicano que se encontraban cerca del hecho. En el sitio se confirmó que el cadáver del hombre quedó en el asiento del piloto, orillado entre las calles del sector.