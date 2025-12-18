$!Ataque armado deja a un hombre sin vida en la Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán

Un hombre identificado como Juan Gualberto, de 38 años, perdió la vida tras ser atacado con disparos de arma de fuego frente a un domicilio en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 7:00 horas de este jueves, en la esquina de la calle Primera Norte y Paseo de los Olivos.