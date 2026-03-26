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Violencia

Ataque armado deja a una mujer herida de bala en el Piggy Back, en Culiacán

Versiones en el lugar señalan que la víctima podría ser familiar de una oficial de Tránsito Municipal. En la zona fue localizada una camioneta con impactos de bala, mientras autoridades desplegaron un operativo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/03/2026 14:08
26/03/2026 14:08

CULIACÁN. _ Un ataque a balazos en las inmediaciones del parque industrial Piggy Back, al sur de Culiacán, dejó como saldo a una mujer herida de bala.

Los hechos ocurrieron a la orilla de la autopista Benito Juárez “La Costerita”, en una zona de yardas de tráileres, y según reportes al 911, los disparos se efectuaron cerca de las 13:30 horas.

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Elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo para asegurar el área.

Durante el despliegue se confirmó que una mujer, cuya identidad no ha sido proporcionada oficialmente, quien presentó al menos dos lesiones de bala en la región del tórax.

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En el lugar trascendió de manera extraoficial que la persona lesionada sería familiar de una oficial de Tránsito Municipal de Culiacán.

En el sitio quedó abandonada una camioneta Mitsubishi L200 de modelo reciente, color blanca, con las puertas abiertas, sobre un camino de terracería y con impactos de bala en los cristales.

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Hasta el momento, la zona permanece bajo resguardo de efectivos militares y policiacos para permitir las labores de investigación.

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