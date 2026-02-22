$!Ataque armado deja asesinados a un menor de edad y a otro joven en Villa Juárez, en Navolato

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados a balazos la tarde de este domingo cuando viajaban en una motocicleta en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

Según primeros reportes, las víctimas viajaban en la unidad ligera por las inmediaciones de la comunidad cuando en el cruce de la carretera La 20 y la calzada Benito Juárez, a pocos metros de la Escuela Secundaria Técnica 51, fueron atacados a tiros por sus agresores.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel, de 18 años de edad, y Oscar, de 16. Ambos quedaron recostados en el pavimento con múltiples heridas de bala y sin signos vitales, mientras que los responsables emprendieron la huida y su paradero hasta el momento es desconocido.