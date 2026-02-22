$!Ataque armado deja asesinados a un menor de edad y a otro joven en Villa Juárez, en Navolato

Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados a balazos la tarde de este domingo cuando viajaban en una motocicleta en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
Según primeros reportes, las víctimas viajaban en la unidad ligera por las inmediaciones de la comunidad cuando en el cruce de la carretera La 20 y la calzada Benito Juárez, a pocos metros de la Escuela Secundaria Técnica 51, fueron atacados a tiros por sus agresores.
Las víctimas fueron identificadas como Daniel, de 18 años de edad, y Oscar, de 16. Ambos quedaron recostados en el pavimento con múltiples heridas de bala y sin signos vitales, mientras que los responsables emprendieron la huida y su paradero hasta el momento es desconocido.
El hecho se reportó a la línea de emergencias 911 alrededor de las 14:30 horas, provocando la movilización de elementos de seguridad. Fueron efectivos del Ejército Mexicano los que actuaron como primeros respondientes y, al localizar a los dos masculino sin vida, procedieron a acordonar el perímetro.
La escena fue asegurada para facilitar las labores de los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de documentar el hecho y de seguir con las diligencias del caso correspondientes.
La motocicleta fue asegurada por las autoridades para seguir con las indagatorias, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.
Cabe señalar, que con el registro de éste caso, se suma un total de 10 los menores que han sido asesinados en Sinaloa desde el arranque del año 2026: ocho de ellos han sido en Culiacán, uno en Mazatlán y ahora este reciente en Navolato.