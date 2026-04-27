$!Ataque armado deja cuatro mujeres asesinadas en la zona del Mercadito, en Culiacán

De acuerdo con los primeros informes, las cuatro víctimas se encontraban en el lugar, cerca de un negocio de joyería, cuando civiles armados irrumpieron en el sitio y les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

El multihomicidio fue reportado alrededor de las 19:30 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Jorge Granados Aguilar e Ignacio Aldama.

Cuatro mujeres jóvenes fueron asesinadas a balazos la tarde-noche de este lunes 27 de abril en la zona conocida como el Mercadito, en la zona Centro de Culiacán.

Tras los reportes al número de emergencias por detonaciones de arma de fuego y personas heridas, al lugar acudieron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Al arribar, los agentes localizaron a las víctimas gravemente lesionadas.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron al inmueble y confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales. Cabe mencionar que dos de los cuerpos quedaron recostados en la banqueta, mientras que los otros dos quedaron dentro de una camioneta.

Hasta el momento las identidades no han sido reveladas oficialmente, aunque versiones preliminares señalan que se trata de personas jóvenes.

Luego del ataque, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona, mientras varias calles del primer cuadro de la ciudad fueron cerradas a la circulación.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y posteriormente ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

También se espera que llegue una grúa para remolcar la unidad automotriz en la que se encontraron dos de los cadáveres de las víctimas.