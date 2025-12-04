$!Ataque armado deja daños en vivienda y vehículo en Las Terrazas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado perpetrado por civiles armados la noche de este jueves 4 de diciembre dejó afectaciones en un domicilio y un vehículo del fraccionamiento Las Terrazas, ubicado al sur poniente de Culiacán.
La agresión armada se registró alrededor de las 19:40 horas. Vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.
El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado frente a la calle Manantial de Imala, entre la avenida Bonampak y la calle Costa Alegre.
Los ocupantes de la vivienda salieron a observar el lugar luego de escuchar las detonaciones y se percataron que la puerta de entrada y su vehículo estaban baleados.
La unidad se trata de un Nissan Versa, de color rojo, el cual recibió los impactos en el parabrisas trasero y frontal, además de una puerta. Por su parte, la puerta del domicilio presentó una perforación de bala, que incluso llegó hasta impactar contra una pared.
El inmueble se encontraba habitado por sus dueños cuando ocurrió el hecho, sin embargo, nadie resultó lesionado.
Elementos de la Secretaría de Marina se encargaron de llegar al punto para asegurar la zona, mientras policías de investigación de la Fiscalía General del Estado entrevistaron a los afectados y llevaron a cabo las diligencias correspondientes.
La autoridad mencionó que en la zona no se encontraron casquillos percutidos ni se dieron a conocer características de los agresores.