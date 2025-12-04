$!Ataque armado deja daños en vivienda y vehículo en Las Terrazas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado perpetrado por civiles armados la noche de este jueves 4 de diciembre dejó afectaciones en un domicilio y un vehículo del fraccionamiento Las Terrazas, ubicado al sur poniente de Culiacán. La agresión armada se registró alrededor de las 19:40 horas. Vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado frente a la calle Manantial de Imala, entre la avenida Bonampak y la calle Costa Alegre. Los ocupantes de la vivienda salieron a observar el lugar luego de escuchar las detonaciones y se percataron que la puerta de entrada y su vehículo estaban baleados. La unidad se trata de un Nissan Versa, de color rojo, el cual recibió los impactos en el parabrisas trasero y frontal, además de una puerta. Por su parte, la puerta del domicilio presentó una perforación de bala, que incluso llegó hasta impactar contra una pared.