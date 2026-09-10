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Violencia

Ataque armado deja dos heridos en el Fraccionamiento Valle Bonito, en Mazatlán

Las víctimas se encontraban sobre la banqueta este jueves cuando hombres armados a bordo de un vehículo les dispararon; ambas fueron hospitalizadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/09/2026 18:53
10/09/2026 18:53

MAZATLÁN._ Dos hombres que se encontraban afuera de una casa en el Fraccionamiento Valle Bonito fueron atacados con disparos de arma de fuego durante la tarde de este jueves.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 17:00 horas, indicando la Calle Montevideo como el lugar de los hechos.

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Al parecer, un grupo de personas se encontraba a las afueras de una vivienda y platicando sobre la banqueta, cuando hombres armados a bordo de un vehículo comenzaron a dispararles.

Dos hombres sufrieron heridas de consideración durante la agresión y fueron trasladados a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.

Policías y elementos del Ejército se encargaron de acordonar y resguardar la zona del ataque hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

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