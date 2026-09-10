$!Ataque armado deja dos heridos en el Fraccionamiento Valle Bonito, en Mazatlán

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 17:00 horas, indicando la Calle Montevideo como el lugar de los hechos.

MAZATLÁN._ Dos hombres que se encontraban afuera de una casa en el Fraccionamiento Valle Bonito fueron atacados con disparos de arma de fuego durante la tarde de este jueves.

Al parecer, un grupo de personas se encontraba a las afueras de una vivienda y platicando sobre la banqueta, cuando hombres armados a bordo de un vehículo comenzaron a dispararles.

Dos hombres sufrieron heridas de consideración durante la agresión y fueron trasladados a un hospital por paramédicos de Bomberos Veteranos.

Policías y elementos del Ejército se encargaron de acordonar y resguardar la zona del ataque hasta la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado.