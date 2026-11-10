$!Ataque armado deja dos hombres heridos en el Cerro del Obispado, en El Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos hombres resultaron heridos tras ser atacados a balazos en la zona conocida como el Cerro del Obispado, en el Centro. El hecho se registró en el cruce de las calles Virgilio Uribe y Alejandro Quijano, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra las víctimas para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.





Tras el ataque, uno de los hombres heridos fue atendido en el lugar, en la misma esquina donde ocurrió la agresión. El segundo herido corrió varias cuadras hasta llegar al Paseo Claussen, a la altura de la Casa del Marino, donde se encontraba una patrulla de la Guardia Nacional y les pidió ayuda a los agentes. Socorristas de Cruz Roja, atendieron y trasladaron a ambos heridos a un hospital para su atención médica.



