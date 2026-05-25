$!Ataque armado deja dos hombres heridos en el fraccionamiento Florenza, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante un ataque armado registrado la noche de este lunes 25 de mayo en el fraccionamiento Florenza, ubicado en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán.
El atentado fue reportado alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Municipio de Culiacán, antes de llegar al bulevar Estado de Sinaloa.
De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.
Uno de los lesionados fue identificado como José Francisco, de 32 años de edad, mientras que la identidad del segundo hombre no ha sido revelada oficialmente.
Tras el ataque, paramédicos acudieron al sitio escoltados por elementos de la Guardia Nacional para brindar atención médica a las víctimas.
Sin embargo, al llegar solamente localizaron a uno de los heridos, debido a que el otro ya había sido trasladado por particulares hacia un hospital.
De manera preliminar se informó que este último viajaba en un automóvil Chevrolet Spark color gris al momento de ser llevado a recibir atención médica.
Por su parte, el hombre que permanecía en el lugar fue estabilizado por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital.
La escena del atentado quedó acordonada y bajo resguardo de las autoridades mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.