$!Ataque armado deja dos hombres heridos en el fraccionamiento Florenza, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante un ataque armado registrado la noche de este lunes 25 de mayo en el fraccionamiento Florenza, ubicado en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán.

El atentado fue reportado alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Municipio de Culiacán, antes de llegar al bulevar Estado de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones.

Uno de los lesionados fue identificado como José Francisco, de 32 años de edad, mientras que la identidad del segundo hombre no ha sido revelada oficialmente.