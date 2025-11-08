$!Ataque armado deja dos hombres heridos en el sector Chulavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron atacados a balazos la noche de este sábado frente a un domicilio ubicado en la avenida Ejército de Occidente, en la colonia Rincón del Parque, perteneciente al sector Chulavista de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jaime “N”, de 63 años, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda y se reporta estable; y Luis Alberto “N”, de 38 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego y permanece hospitalizado en estado grave.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos hombres convivían frente a la vivienda cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.