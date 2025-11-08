$!Dos hombres son heridos de bala en el sector Chulavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron atacados a balazos la noche de este sábado frente a un domicilio ubicado en la avenida Ejército de Occidente, en la colonia Rincón del Parque, perteneciente al sector Chulavista de Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Jaime “N”, de 63 años, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda y se reporta estable; y Luis Alberto “N”, de 38 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego y permanece hospitalizado en estado grave.
De acuerdo con los reportes preliminares, ambos hombres convivían frente a la vivienda cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.
En el lugar quedó una motocicleta, presuntamente propiedad de una de las víctimas, y aunque había más personas en el sitio, ninguna resultó lesionada.
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un hospital, mientras elementos de seguridad pública implementaron un operativo en los alrededores para intentar dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones.