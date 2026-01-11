$!Ataque armado deja dos hombres heridos en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos de bala luego de un ataque armado registrado la tarde de este domingo en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 14:30 horas en la calle de La Cima, entre la 24 de Febrero y 29 de Septiembre.
Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban en la colonia Sinaloa cuando a bordo de un carrito para la venta de cocos se movilizaron hacia un domicilio del sector primeramente mencionado. Uno de ellos fue identificado como Alfredo “N”, mientras que el otro se mantiene en calidad de desconocido.
Ambos hombres arribaron para cambiar un neumático de una camioneta blanca de la marca Toyota. Refieren que los dos se encontraban haciendo tal trabajo cuando civiles armados llegaron para agredirlos a tiros.
Ante el hecho, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para asegurar el lugar mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir a los lesionados.
Ambos fueron ingresados en diferentes unidades y trasladados a un hospital. Cabe mencionar que el estado de salud de ambos es desconocido.
La zona quedó bajo resguardo. Más tarde arribaron los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para proceder con las diligencias y labores de campo.
El carrito para la venta de cocos fue asegurado por las autoridades. La unidad será transportada con una grúa hacia la pensión correspondiente para seguir con las investigaciones.