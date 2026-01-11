$!Ataque armado deja dos hombres heridos en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos de bala luego de un ataque armado registrado la tarde de este domingo en la colonia 5 de Mayo, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 14:30 horas en la calle de La Cima, entre la 24 de Febrero y 29 de Septiembre.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban en la colonia Sinaloa cuando a bordo de un carrito para la venta de cocos se movilizaron hacia un domicilio del sector primeramente mencionado. Uno de ellos fue identificado como Alfredo “N”, mientras que el otro se mantiene en calidad de desconocido.