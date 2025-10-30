$!Ataque armado deja dos hombres heridos en la comisaría de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres resultaron heridos la tarde de este jueves 30 de octubre en un ataque a balazos en la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Pedro Antonio “N”, 28 años de edad; y Cesar “N”, de 25.
De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en el cruce de las calles 12 y 1, a escasa distancia del canal principal de la zona.
Las víctimas se encontraban a la orilla de la obra hidráulica cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.
Vecinos alertaron al número de emergencias 911 luego de escuchar varias detonaciones, lo que provocó un operativo de la Policía Estatal Preventiva. Los agentes arribaron al punto pero no encontraron a los heridos.
Se reporta que las víctimas viajaron en un vehículo particular para llegar al centro médico más cercano, donde más tarde se registró su ingreso y fueron identificados por las autoridades.
Lo que sí se encontró en el lugar de los hechos fueron múltiples casquillos percutidos de fuerte calibre, por lo que se procedió a acordonar el área y los agentes preventivos solicitaron la intervención de las autoridades investigadoras.
Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el sitio y se ordenó el levantamiento de los indicios.