$!Ataque armado deja dos hombres heridos en la comisaría de Bellavista, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres resultaron heridos la tarde de este jueves 30 de octubre en un ataque a balazos en la comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Pedro Antonio “N”, 28 años de edad; y Cesar “N”, de 25.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en el cruce de las calles 12 y 1, a escasa distancia del canal principal de la zona.

Las víctimas se encontraban a la orilla de la obra hidráulica cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en múltiples ocasiones antes de darse a la fuga.

Vecinos alertaron al número de emergencias 911 luego de escuchar varias detonaciones, lo que provocó un operativo de la Policía Estatal Preventiva. Los agentes arribaron al punto pero no encontraron a los heridos.