$!Ataque armado deja dos hombres heridos en Los Alamitos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a balazos durante la tarde-noche de este miércoles, cuando circulaban a bordo de un vehículo tipo Razer por la Colonia Los Alamitos, en Culiacán.
Las víctimas, de quienes no se han revelado datos generales, fueron agredidas sobre la Calle Ríos, a unos metros de la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón.
Como consecuencia de la agresión, la unidad en que circulaban terminó estrellada contra un árbol.
Tras el reporte de disparos, emitido alrededor de las 17:00 horas, corporaciones se trasladaron al punto y ubicaron la unidad siniestrada, y metros adelante encontraron otra motocicleta, de la cual se desconoce su relación con el caso.
Las personas lesionadas fueron estabilizadas por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladadas hacia un hospital de la ciudad, mientras que en la escena fueron asegurados los dos vehículos mencionados, así como pertenencias consistentes en gorras de los afectados, y casquillos percutidos de arma de fuego.
La Fiscalía General del Estado se apersonó en el sitio, para desplegar las diligencias correspondientes al caso, e iniciar la investigación del hecho.