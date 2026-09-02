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Violencia

Ataque armado deja dos hombres heridos en Los Alamitos, en Culiacán

Las víctimas circulaban en un vehículo tipo Razer cuando fueron agredidas este miércoles; la unidad terminó chocando contra un árbol
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/09/2026 20:25
02/09/2026 20:25

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a balazos durante la tarde-noche de este miércoles, cuando circulaban a bordo de un vehículo tipo Razer por la Colonia Los Alamitos, en Culiacán.

Las víctimas, de quienes no se han revelado datos generales, fueron agredidas sobre la Calle Ríos, a unos metros de la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón.

Como consecuencia de la agresión, la unidad en que circulaban terminó estrellada contra un árbol.

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Tras el reporte de disparos, emitido alrededor de las 17:00 horas, corporaciones se trasladaron al punto y ubicaron la unidad siniestrada, y metros adelante encontraron otra motocicleta, de la cual se desconoce su relación con el caso.

Las personas lesionadas fueron estabilizadas por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladadas hacia un hospital de la ciudad, mientras que en la escena fueron asegurados los dos vehículos mencionados, así como pertenencias consistentes en gorras de los afectados, y casquillos percutidos de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado se apersonó en el sitio, para desplegar las diligencias correspondientes al caso, e iniciar la investigación del hecho.

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