$!Ataque armado deja dos hombres heridos en Los Alamitos, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a balazos durante la tarde-noche de este miércoles, cuando circulaban a bordo de un vehículo tipo Razer por la Colonia Los Alamitos, en Culiacán.

Las víctimas, de quienes no se han revelado datos generales, fueron agredidas sobre la Calle Ríos, a unos metros de la prolongación de la Avenida Álvaro Obregón.

Como consecuencia de la agresión, la unidad en que circulaban terminó estrellada contra un árbol.