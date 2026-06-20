$!Ataque armado deja dos hombres heridos y un vehículo asegurado en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este sábado 20 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán. Tras los hechos, autoridades aseguraron un vehículo presuntamente utilizado por los responsables de la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió alrededor de las 14:20 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Batalla de Puebla, donde las víctimas se encontraban al exterior del inmueble ingiriendo bebidas alcohólicas y conversando.

En ese momento, sujetos armados se acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Manuel, de 31 años de edad, y Daniel, de 25 años. Ambos fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados inicialmente a las instalaciones de Cruz Roja para recibir atención médica, siendo posteriormente llevados a un hospital.