$!Ataque armado deja dos hombres heridos y un vehículo asegurado en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este sábado 20 de junio en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán. Tras los hechos, autoridades aseguraron un vehículo presuntamente utilizado por los responsables de la agresión.
De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió alrededor de las 14:20 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Batalla de Puebla, donde las víctimas se encontraban al exterior del inmueble ingiriendo bebidas alcohólicas y conversando.
En ese momento, sujetos armados se acercaron y les dispararon en repetidas ocasiones antes de emprender la huida.
Las víctimas fueron identificadas como Óscar Manuel, de 31 años de edad, y Daniel, de 25 años. Ambos fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados inicialmente a las instalaciones de Cruz Roja para recibir atención médica, siendo posteriormente llevados a un hospital.
En la escena quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de distintos calibres, además de envases de bebidas que las víctimas consumían al momento de la agresión.
Minutos después, autoridades localizaron abandonado un vehículo Nissan Kicks color blanco en el cruce de la calle Eulogio Parra y la calzada Heroico Colegio Militar. De manera preliminar, se presume que la unidad habría sido utilizada por los agresores durante su huida tras el atentado.
Elementos policiales y militares aseguraron tanto el lugar donde ocurrió el ataque como el punto donde fue encontrada la unidad.
Posteriormente, el vehículo fue remolcado a una pensión mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre el aseguramiento de armas u otros objetos ilícitos en su interior.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en ambas escenas para integrar la carpeta de investigación. Tras los hechos también surgió una versión extraoficial sobre la posible privación de la libertad de dos personas; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada ni descartada por las autoridades.