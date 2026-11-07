$!Ataque armado deja dos hombres sin vida en la Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos durante un ataque armado registrado la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Ampliación 5 de Febrero, al sur de Culiacán.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús María, de 35 años; y Luis, de 40 años.
La agresión ocurrió sobre la calle Plan de Ayala, donde sujetos desconocidos dispararon contra ambos hombres. Tras el ataque, uno quedó tendido sobre la vía pública, mientras que el otro fue localizado en el interior de una vivienda del mismo sector.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.
Al llegar, los socorristas confirmaron que las dos víctimas ya habían fallecido.
El área fue acordonada para permitir las diligencias de personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.