$!Ataque armado deja dos hombres sin vida en la Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres fueron asesinados a balazos durante un ataque armado registrado la noche de este sábado 7 de noviembre en la colonia Ampliación 5 de Febrero, al sur de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús María, de 35 años; y Luis, de 40 años.

La agresión ocurrió sobre la calle Plan de Ayala, donde sujetos desconocidos dispararon contra ambos hombres. Tras el ataque, uno quedó tendido sobre la vía pública, mientras que el otro fue localizado en el interior de una vivienda del mismo sector.