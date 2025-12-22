$!Ataque armado deja dos hombres sin vida en ladrillera de Loma de Rodriguera, en Culiacán

Dos hombres perdieron la vida la tarde de este lunes tras un ataque a balazos registrado en una ladrillera ubicada en el cruce de la calle Rey Gaspar y Tercera, en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, aún no identificadas, eran perseguidas a pie por sujetos armados y, en un intento por ponerse a salvo, ingresaron al establecimiento; sin embargo, fueron alcanzadas y agredidas en el lugar, donde fallecieron.