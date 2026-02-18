$!Ataque armado deja dos hombres sin vida, entre ellos un menor, y otro herido en una pollería del Campo El Diez, en Culiacán

Tras el ataque, una de las víctimas terminó falleciendo frente al inmueble. Se trata de Alejandro, quien contaba con 41 años de edad.

Según primeros reportes, las tres personas se encontraban dentro del negocio que esta ubicado frente a la carretera Culiacán-Eldorado cuando sujetos armados se dirigieron directo a ellos para dispararles en repetidas ocasiones.

Dos hombres sin vida y uno herido fue el saldo que dejó un ataque armado reportado la tarde de este miércoles 18 de febrero en una pollería del Campo El Diez, al sur de Culiacán.

Por su parte, en el lugar fueron localizados otros dos masculinos con lesiones por los disparos. Uno de ellos fue identificado como Ángel de Jesús, el cual tenia 16 años de edad, mientras que el otro no se reveló su nombre pero también era menor de edad.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arribaron para resguardar un perímetro mientras equipo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir a los heridos.

Ambos fueron trasladados hacia diferentes hospitales de la ciudad, sin embargo se dio a conocer que Ángel de Jesús murió en su ingreso. Por su parte, el otro adolescente se refiere que tiene una herida de bala en la zona del hombro derecho.

Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia, mientras que el personal de investigación llegará al lugar de los hechos para seguir con las indagatorias pertinentes.