$!Ataque armado deja dos muertos y un adolescente herido en la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre y una mujer fueron asesinados, y un adolescente de 15 años resultó herido, durante un ataque armado registrado la noche de este jueves 25 de junio en la colonia Pemex, en Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 21:50 horas sobre la calle Ernesto Damy, entre Heriberto Jara y José Miramontes, donde las tres víctimas se encontraban por la zona cuando fueron sorprendidas por hombres armados.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo antes de escapar con rumbo desconocido.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro, mientras dos ambulancias de Cruz Roja Mexicana brindaron atención a las víctimas.

Algunas de ellas fueron identificadas en el lugar por los familiares. La mujer se trata de Dulce María, de 21 años; el adolescente lesionado fue reconocido con el nombre de Jesús Everardo; y del hombre aún no se ha revelado su identidad.