$!Ataque armado deja dos muertos y un herido en Lomas Verdes, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado reportado durante la tarde-noche de este miércoles dejó el saldo de dos hombres sin vida y un herido en la colonia Lomas Verdes, en el sector nororiente de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 18:20 horas en la calle Nezahualcóyotl, en el cruce con la calle Tamazula. Las víctimas se encontraban en las afueras de un domicilio cuando civiles armados pasaron frente a ellos y los agredieron a tiros.

Tras el ataque, vecinos de colonias aledañas marcaron a la línea de emergencia 911 para reportar múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.