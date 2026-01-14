$!Ataque armado deja dos muertos y un herido en Lomas Verdes, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado reportado durante la tarde-noche de este miércoles dejó el saldo de dos hombres sin vida y un herido en la colonia Lomas Verdes, en el sector nororiente de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 18:20 horas en la calle Nezahualcóyotl, en el cruce con la calle Tamazula. Las víctimas se encontraban en las afueras de un domicilio cuando civiles armados pasaron frente a ellos y los agredieron a tiros.
Tras el ataque, vecinos de colonias aledañas marcaron a la línea de emergencia 911 para reportar múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de las autoridades de seguridad.
Elementos de la Guardia Nacional actuaron como primeros respondientes y hallaron a los tres hombres heridos de bala, por lo que solicitaron la intervención del equipo de emergencias.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana asistieron a los lesionados, sin embargo, solo se llevaron a uno de ellos a un hospital debido a que los otros dos ya habían fallecido en el lugar.
Uno de los occisos quedó recostado bocarriba a las afueras de una vivienda, era de complexión robusta y de altura alta; mientras que el otro quedó dentro del inmueble.
Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, aunque vecinos del lugar refieren que uno de ellos respondía al nombre de Mauro.