Ataque armado deja dos personas asesinadas en Industrial El Palmito, en Culiacán

Un ataque armado en la colonia Industrial El Palmito dejó como saldo a dos personas asesinadas a balazos durante la tarde de este martes 19 de mayo, en Culiacán.

Una de las víctimas fue identificada de manera preliminar como Alonso “N”, de 22 años de edad.

Las víctimas estaban a bordo de un vehículo Volkswagen GTI color gris oscuro de modelo reciente, el cual quedó con el limpiaparabrisas trasero encendido.

Elementos del Ejército Mexicano confirmaron el doble homicidio aproximadamente a las 16:30 horas, luego de reportes de disparos de arma de fuego por la calle Aztecas, entre Constituyente Francisco J. Mujica y Constituyente Cándido Aguilar.

La unidad motriz presentó cerca de una veintena de impactos de bala entre el parabrisas y la carrocería, principalmente por el lado del conductor.

Sobre la calle fueron hallados como indicios casquillos percutidos durante el ataque, al parecer de arma larga.

La zona fue acordonada por personal militar, mientras que Fiscalía General del Estado se encargó del levantamiento de evidencias.