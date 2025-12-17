$!Ataque armado deja dos personas asesinadas en la colonia Nuevo Culiacán

CULIACÁN. _ Dos personas fueron privadas de la vida durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la colonia Nuevo Culiacán, al oriente de la capital del estado.

Los hechos se reportaron alrededor de las 14:45 horas sobre la avenida Nicolás Bravo, entre las calles Golfo de California y Bahía de Agiabampo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

De acuerdo con la información, una de las víctimas quedó sin vida frente a un expendio de cerveza ubicado sobre la avenida Nicolás Bravo, mientras que la segunda persona fue localizada al interior de un vehículo sobre la calle Bahía de Agiabampo.