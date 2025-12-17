$!Ataque armado deja dos personas asesinadas en la colonia Nuevo Culiacán

CULIACÁN. _ Dos personas fueron privadas de la vida durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la colonia Nuevo Culiacán, al oriente de la capital del estado.
Los hechos se reportaron alrededor de las 14:45 horas sobre la avenida Nicolás Bravo, entre las calles Golfo de California y Bahía de Agiabampo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.
De acuerdo con la información, una de las víctimas quedó sin vida frente a un expendio de cerveza ubicado sobre la avenida Nicolás Bravo, mientras que la segunda persona fue localizada al interior de un vehículo sobre la calle Bahía de Agiabampo.
El hombre que se encontraba frente al expendio fue descrito como un adulto de tez morena y complexión robusta; vestía camisa color tinto, pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatos negros.
La otra persona fue atacada cuando permanecía dentro de un automóvil Volkswagen Vento, color blanco y de modelo reciente, el cual presentó alrededor de un centenar de impactos de proyectil en el costado del conductor.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a una persona lesionada por disparos, presuntamente relacionada con el mismo hecho violento.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Culiacán y de la Policía Estatal Preventativa, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.