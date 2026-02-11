$!Ataque armado deja dos personas heridas en la colonia Libertad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado dejó el saldo de dos personas heridas la tarde noche de este miércoles en la colonia Libertad, en Culiacán.

Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban frente a una vivienda cuando un grupo armado pasó frente a ellos y los agredió a tiros.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en un domicilio que se encuentra frente a la calle Constituyente Luis Monzón, entre Constituyente Ignacio Ramos Praslow y Constituyente Carlos María Esquerro.

Los disparos fueron escuchados por varios vecinos del sector, refiriendo que habrían sido detonados cerca de una iglesia de dicha colonia. Los reportes de balacera y de posibles heridos provocaron la movilización de las autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto y encontraron a las dos personas heridas de bala, así como múltiples casquillos percutidos de armas de fuego.