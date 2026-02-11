$!Ataque armado deja dos personas heridas en la colonia Libertad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado dejó el saldo de dos personas heridas la tarde noche de este miércoles en la colonia Libertad, en Culiacán.
Según reportes preliminares, las víctimas se encontraban frente a una vivienda cuando un grupo armado pasó frente a ellos y los agredió a tiros.
El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en un domicilio que se encuentra frente a la calle Constituyente Luis Monzón, entre Constituyente Ignacio Ramos Praslow y Constituyente Carlos María Esquerro.
Los disparos fueron escuchados por varios vecinos del sector, refiriendo que habrían sido detonados cerca de una iglesia de dicha colonia. Los reportes de balacera y de posibles heridos provocaron la movilización de las autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto y encontraron a las dos personas heridas de bala, así como múltiples casquillos percutidos de armas de fuego.
Las víctimas fueron atendidas en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes los subieron a una ambulancia para trasladarlos a un hospital de la ciudad.
La identidad de las personas lesionadas aún es desconocida, así como su estado de salud actual.
La zona fue acordonada con cinta amarilla de precaución, facilitando las labores de los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado.
Al revisar el domicilio en donde se registró el atentado, las autoridades localizaron algunos impactos de bala en la fachada principal.