$!Ataque armado deja dos personas sin vida en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas fueron asesinadas la noche de este martes cuando circulaban sobre el bulevar Jesús Kumate, a la altura del cruce con Las Torres, muy cerca de la Feria Ganadera, en el sector Barrancos, al sur de la ciudad.

Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger negra, de modelo antiguo. Hasta el momento se desconoce su identidad.

De acuerdo con versiones preliminares, los tripulantes de la camioneta fueron atacados a balazos por sujetos armados que posteriormente se dieron a la fuga sobre el mismo bulevar.

El ataque provocó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes respondieron al reporte de detonaciones de arma de fuego registrado alrededor de las 19:00 horas, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona.