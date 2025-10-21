$!Ataque armado deja dos personas sin vida en el sector Barrancos, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Dos personas fueron asesinadas la noche de este martes cuando circulaban sobre el bulevar Jesús Kumate, a la altura del cruce con Las Torres, muy cerca de la Feria Ganadera, en el sector Barrancos, al sur de la ciudad.
Las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger negra, de modelo antiguo. Hasta el momento se desconoce su identidad.
De acuerdo con versiones preliminares, los tripulantes de la camioneta fueron atacados a balazos por sujetos armados que posteriormente se dieron a la fuga sobre el mismo bulevar.
El ataque provocó una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes respondieron al reporte de detonaciones de arma de fuego registrado alrededor de las 19:00 horas, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona.
En el lugar fueron localizadas dos camionetas: una Nissan Kicks blanca, de modelo reciente, que quedó en sentido contrario, y la Ford Ranger que terminó impactada sobre el camellón central. Testigos señalaron que del vehículo blanco descendieron hombres armados.
Personal de la Marina desplegó un operativo en el estacionamiento de un supermercado ubicado justo en la intersección de ambos bulevares, donde presuntamente algunos de los agresores se habrían refugiado. Los marinos revisaron a los clientes dentro del establecimiento y restringieron los accesos para garantizar la seguridad de las personas.
El despliegue fue reforzado por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
Las autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras peritos y agentes investigadores realizan las diligencias correspondientes.