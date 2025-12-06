$!Ataque armado deja dos vehículos baleados en la Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos vehículos resultaron con daños materiales tras un ataque armado reportado la tarde de este sábado 6 de diciembre en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 14:30 horas, cuando vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de elementos de seguridad.

Fue entre la avenida Ejército Nacional y la calle Convención de Apatzingán donde personal del Ejército Mexicano localizó una camioneta GMC de modelo reciente, color rojo, con daños en su carrocería por los disparos. El vehículo mostró al menos dos perforaciones de bala en el parabrisas de la puerta del asiento del piloto, también en el parabrisas trasero y además uno de sus neumáticos se encontró ponchado por los proyectiles.