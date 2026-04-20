$!Ataque armado deja dos vehículos dañados y una unidad robada en Laureles Pinos, en Culiacán

Una agresión armada registrada la tarde de este lunes 20 de abril dejó como saldo dos vehículos dañados por disparos y una unidad robada en la colonia Laureles Pinos, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:00 horas en las inmediaciones de la avenida Las Brisas, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, los responsables arribaron al sitio a bordo de un Nissan Versa color blanco, desde el cual abrieron fuego contra un Toyota Yaris color rojo.

Durante la agresión, se presume que el o los tripulantes del Toyota lograron escapar del lugar, sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el ataque, los agresores chocaron el Nissan Versa al llegar al bulevar Agricultores, en el cruce con la calle Jaras, descendieron de la unidad y posteriormente despojaron un Chevrolet Aveo color blanco, en el que huyeron con rumbo desconocido.