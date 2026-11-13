Seguridad
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Violencia armada

Ataque armado deja heridos a un niño de 3 años y a su padre en Culiacán

El hombre, identificado como Irving, de 27 años, y el menor llegaron en motocicleta a un domicilio de la colonia Esperanza, donde solicitaron ayuda y fueron trasladados a recibir atención médica
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/11/2026 13:49
13/11/2026 13:49

CULIACÁN._ Un hombre de 27 años y su hijo de 3 resultaron heridos de bala, presuntamente durante un ataque armado registrado en un punto que hasta el momento no ha sido identificado.

Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital luego de llegar por sus propios medios, a bordo de una motocicleta, a un domicilio de la colonia Esperanza, en Culiacán, donde solicitaron ayuda.

El adulto fue identificado como Irving, de 27 años, mientras que la identidad del menor no ha sido revelada.

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De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, padre e hijo llegaron a una vivienda ubicada sobre la calle José María Patoni, en el cruce con Juan de la Cabada, donde pidieron auxilio debido a las heridas de arma de fuego que presentaban.

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Al sitio acudieron elementos de auxilio y personal del Ejército Mexicano, quienes brindaron atención a los lesionados y coordinaron su traslado a un hospital.

La zona quedó bajo resguardo de elementos federales, quienes desplegaron un operativo en los alrededores del inmueble.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el lugar donde ocurrió la agresión.

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