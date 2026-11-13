$!Ataque armado deja heridos a un niño de 3 años y a su padre en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 27 años y su hijo de 3 resultaron heridos de bala, presuntamente durante un ataque armado registrado en un punto que hasta el momento no ha sido identificado.

Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital luego de llegar por sus propios medios, a bordo de una motocicleta, a un domicilio de la colonia Esperanza, en Culiacán, donde solicitaron ayuda.

El adulto fue identificado como Irving, de 27 años, mientras que la identidad del menor no ha sido revelada.