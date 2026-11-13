$!Ataque armado deja heridos a un niño de 3 años y a su padre en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 27 años y su hijo de 3 resultaron heridos de bala, presuntamente durante un ataque armado registrado en un punto que hasta el momento no ha sido identificado.
Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital luego de llegar por sus propios medios, a bordo de una motocicleta, a un domicilio de la colonia Esperanza, en Culiacán, donde solicitaron ayuda.
El adulto fue identificado como Irving, de 27 años, mientras que la identidad del menor no ha sido revelada.
De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, padre e hijo llegaron a una vivienda ubicada sobre la calle José María Patoni, en el cruce con Juan de la Cabada, donde pidieron auxilio debido a las heridas de arma de fuego que presentaban.
Al sitio acudieron elementos de auxilio y personal del Ejército Mexicano, quienes brindaron atención a los lesionados y coordinaron su traslado a un hospital.
La zona quedó bajo resguardo de elementos federales, quienes desplegaron un operativo en los alrededores del inmueble.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el lugar donde ocurrió la agresión.