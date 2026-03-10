$!Ataque armado deja sin vida a ciclista y a un motociclista herido en Villa del Real, en Culiacán

Un ataque armado dejó asesinado a un hombre que viajaba en bicicleta y herido de bala a otro que viajaba en una motocicleta por las calles del sector de Villa del Real, ubicado al oriente de Culiacán.
El atentado se reportó durante la noche de este martes 10 de marzo, alrededor de las 20:40 horas, en la calle Reyna Itzel, entre Paseo del Rey y la avenida Rey Jorge VI. Édgar Omar, un vecino de 36 años, fue atacado en el lugar mientras viajaba en bicicleta.
Edgar recibió varios de los disparos hasta quedar tendido en la calle, donde instantes después perdería la vida debido a lo severo que fueron sus lesiones.
Durante el mismo ataque, un segundo individuo que transitaba en motocicleta también fue alcanzado por los disparos, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico para recibir atención. Aunque su identidad no ha sido confirmada, se refiere que trabaja de chofer de plataforma digital.
En el lugar de los hechos se encontraron la bicicleta del occiso y la motocicleta del herido, mientras que las autoridades, incluyendo peritos y policías de investigación, llegaron para trabajar y de esa forma esclarecer lo sucedido.
Elementos militares acordonaron la zona en espera de recopilar más evidencias. El cuerpo de Edgar será enviado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente.