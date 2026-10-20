Ataque armado deja sin vida a un motociclista en el fraccionamiento La Floresta en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un motociclista, al parecer repartidor, fue asesinado a balazos alrededor de las 13:00 horas de este martes 20 de octubre sobre la avenida Del Sol, en el cruce con la calle Amapas, a la altura del fraccionamiento La Foresta, en Mazatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue atacada a balazos por hombres que viajaban en un automóvil rojo. Según testigos, los agresores dispararon en repetidas ocasiones y después huyeron del lugar.

La víctima no ha sido identificada y quedó tendida sin vida sobre el pavimento, junto a una mochila negra. Vestía un short negro y llevaba un casco verde fosforescente con franjas negras.

En el lugar fueron localizados más de 10 casquillos percutidos, como indicios de la agresión armada.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al sitio y resguardaron la zona, en espera de personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Con este homicidio, suman seis personas asesinadas durante este martes 20 de octubre en Mazatlán, en una jornada marcada por hechos violentos desde los primeros minutos del día.