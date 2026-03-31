$!Ataque armado deja tres hombres heridos en Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la tarde de este lunes 30 de marzo dejó como saldo tres hombres heridos de bala en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 14:40 horas en el andador Sierra Rumorosa, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a dos masculinos con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, sin embargo, un tercero ya se había retirado del sitio al ser transportado en un vehículo particular.