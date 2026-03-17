Seguridad
|
Violencia

Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

La agresión ocurrió al interior de un domicilio; un hombre logró salir herido y fue trasladado a un hospital, mientras que tres personas murieron en el lugar
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/03/2026 16:49
17/03/2026 16:49

Un ataque armado registrado la tarde de este martes 17 de marzo dejó como saldo tres personas sin vida y un hombre herido en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Silvestre Revueltas y Gustavo Díaz Ordaz, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.

Tras el aviso, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y, al ingresar al inmueble, localizaron a las víctimas.

  • $!Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán
  • $!Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

En el lugar, uno de los hombres logró salir del domicilio pese a presentar heridas de bala, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Dentro de la vivienda quedaron tres hombres sin signos vitales, quienes habrían fallecido a causa de los impactos de bala.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización o detención de los presuntos responsables.

La zona permanece acordonada por las autoridades, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con peritos e investigadores, realizan las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y posteriormente ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

#Violencia
#Ataque Armado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube