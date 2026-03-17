$!Ataque armado deja tres muertos y un herido en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Un ataque armado registrado la tarde de este martes 17 de marzo dejó como saldo tres personas sin vida y un hombre herido en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Silvestre Revueltas y Gustavo Díaz Ordaz, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y personas lesionadas.

Tras el aviso, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al sitio y, al ingresar al inmueble, localizaron a las víctimas.