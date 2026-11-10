$!Ataque armado deja un adolescente sin vida y un herido en la colonia López Mateos, en Culiacán

Un menor de 16 años de edad llamado Armando murió asesinado balazos la tarde-noche de este martes 10 de noviembre, en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.

Paramédicos del Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al punto y trataron de reanimar al joven, pero falleció.

En los mismos hechos, otra persona quien permanece sin identificar, resultó lesionada por disparo de arma de fuego y fue trasladada de urgencia por una ambulancia de Cruz Roja Mexicana hacia un hospital.