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Violencia

Ataque armado deja un adolescente sin vida y un herido en la colonia López Mateos, en Culiacán

Vecinos reportaron una serie de disparos de arma de fuego
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/11/2026 21:04
10/11/2026 21:04

Un menor de 16 años de edad llamado Armando murió asesinado balazos la tarde-noche de este martes 10 de noviembre, en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.

Paramédicos del Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C. acudieron al punto y trataron de reanimar al joven, pero falleció.

En los mismos hechos, otra persona quien permanece sin identificar, resultó lesionada por disparo de arma de fuego y fue trasladada de urgencia por una ambulancia de Cruz Roja Mexicana hacia un hospital.

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Los hechos se concentraron sobre la calle Gabriel Leyva, entre Ignacio Ramos Praslow y Carlos María Esquerro, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando vecinos reportaron una serie de disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano se trasladaron y confirmaron que se trataba de un joven tendido sin vida junto a una motocicleta.

El joven fue identificado en el lugar por sus familiares, la escena fue acordonada por personal militar y quedó bajo a disposición de Fiscalía General del Estado.

Sobre los responsables de esta agresión no se han proporcionado características, ni se ha brindado reporte sobre su localización.

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