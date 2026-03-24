$!Ataque armado deja un herido en la colonia Felipe Ángeles de Mazatlán

Las detonaciones fueron reportadas a las 21:30 horas, en la esquina de la avenida Múnich y la calle Norma Corona de la colonia Felipe Ángeles.

Un hombre resultó con heridas de arma de fuego, tras un ataque realizado por motociclistas, esto según reportaron testigos del atentado.

Según versiones, el hombre se encontraba afuera de un depósito de cerveza ubicado en la esquina antes mencionada, cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta se le acercaron y sin mediar palabra el que viajaba de copiloto le disparó a quemarropa.

La víctima quedó tendida por varios minutos hasta que Socorristas de Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y después lo trasladaron de urgencia a una clínica privada.

Policías Municipales y de Investigación acordonaron y resguardaron la zona del ataque hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.