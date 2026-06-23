$!Ataque armado deja un herido y daños en dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

Un hombre resultó herido de bala y dos viviendas registraron daños por disparos durante un ataque armado ocurrido la tarde de este lunes 23 de junio en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Francisco Javier Gaxiola, en el cruce con José Valadés, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon contra una persona, además de impactar dos inmuebles ubicados en la zona.