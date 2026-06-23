$!Ataque armado deja un herido y daños en dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

Un hombre resultó herido de bala y dos viviendas registraron daños por disparos durante un ataque armado ocurrido la tarde de este lunes 23 de junio en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:30 horas sobre la calle Francisco Javier Gaxiola, en el cruce con José Valadés, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por múltiples detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados pasaron por el lugar y dispararon contra una persona, además de impactar dos inmuebles ubicados en la zona.
La víctima fue identificada como Víctor, de 25 años de edad, quien fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio como primeros respondientes y localizaron varios casquillos percutidos esparcidos sobre el pavimento, por lo que procedieron a asegurar el área.
Durante la inspección, las autoridades observaron que una vivienda de una planta, de color blanco y ubicada en la esquina, presentaba al menos dos impactos de bala en la fachada. Asimismo, una segunda casa de dos pisos registró al menos tres disparos en su frente principal.
La zona permaneció acordonada mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.