$!Ataque armado deja un herido y un detenido en la colonia Morelos, en Culiacán

Un ataque armado registrado la noche de este domingo 5 de julio dejó como saldo un hombre herido de bala y un presunto agresor detenido en la colonia Morelos, en Culiacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Bátiz, frente a un expendio de cerveza, luego de que al número de emergencias 911 se alertara sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que un hombre había resultado herido durante la agresión. Mientras atendían el reporte, las autoridades ubicaron a uno de los presuntos responsables, quien intentó escapar.

Tras una persecución por calles cercanas del mismo sector, los elementos de seguridad lograron detener a un civil que presuntamente participó en el ataque, quien quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.