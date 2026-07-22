$!Ataque armado deja un hombre asesinado dentro de una camioneta en Real Pacífico, Mazatlán

MAZATLÁN. _ El conductor de una camioneta fue asesinado a balazos la tarde de este martes en una calle colindante al fraccionamiento Real Pacífico, al poniente de la ciudad. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar. De manera preliminar, se informó que vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera gris.

El reporte sobre múltiples detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 12:45 horas, en una zona ubicada entre las avenidas Paseo del Atlántico y Óscar Pérez Escobosa, cerca del citado asentamiento. De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta Ford F-250 cuando fue atacada con ráfagas de arma larga, presuntamente de un fusil de asalto. El conductor murió en el lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda en el fraccionamiento Real Pacífico y localizaron la camioneta con múltiples impactos de bala al final de una calle paralela a la barda perimetral del sector.