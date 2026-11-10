$!Ataque armado deja un hombre con discapacidad sin vida y un menor herido en Arboledas Invies, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una serie de disparos privaron de la vida a un hombre con discapacidad y un adolescente resultó herido en el fraccionamiento Arboledas Invies.
El hecho se registró a las 13:50 horas sobre la calle Fresnos, casi esquina con Diego Rivera del mencionado sector.
Al parecer, hombres armados dispararon contra dos hombres que se encontraban en el porche de una vivienda y tras la agresión se dieron a la fuga sin que las autoridades pudieran detenerlos.
Tras el ataque, un hombre que se encontraba en una silla de ruedas quedó sin vida, mientras que un menor de 17 años de edad resultó con heridas de bala.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos para asistir a los heridos, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales. El adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
El adolescente herido se identificó con las autoridades como Santiago Alejandro de 17 años de edad, mientras el hombre que falleció fue identificado como Fernando “N”, de 67 años.