$!Ataque armado deja un hombre herido en el sector La Conquista, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque armado contra el ocupante de una camioneta Toyota Hilux dejó como saldo a un hombre herido durante la tarde de este miércoles en el sector La Conquista, al norte de Culiacán. La víctima de la agresión fue identificada como Javier “N”, de 58 años de edad, a quien inicialmente auxiliaron dentro de un domicilio para posteriormente trasladarlo a un hospital de la ciudad por medios particulares.

El atentado ocurrió en la entrada del Fraccionamiento Bonaterra, sobre la Calle Los Tules casi esquina con el Bulevar de la Nueva España, alrededor de las 17:30 horas de este 23 de septiembre. Aparentemente, el hombre se encontraba a bordo del vehículo cuando sujeto desconocidos se le acercaron hasta el asiento del conductor y le dispararon; de manera preliminar se informó que presentó lesiones en uno de los glúteos.