$!Ataque armado deja un hombre herido en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este domingo en la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba en la calle Segunda, antes de llegar por la avenida Cerro Otates, cuando sus agresores se le acercaron para agredirlo a tiros.

La identidad de la víctima no fue revelada, no obstante refieren que se trata de un masculino de aproximadamente 25 años de edad. Las autoridades informaron que presenta una lesión de bala en la zona del abdomen.

Un reporte emitido alrededor de las 16:15 horas sobre una persona herida de bala fue lo que provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo personal del Ejército Mexicano quien arribó al punto para actuar como primeros respondientes.