$!Ataque armado deja un hombre herido en la colonia Grecia, en Culiacán

Un hombre fue trasladado hacia un hospital de Culiacán luego de ser atacado a balazos la noche de este lunes 15 de diciembre en las calles de la colonia Grecia.

El hecho se reportó alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de la calle Venus y Nova. Un reporte sobre una persona herida de bala en dicho punto provocó la movilización de elementos de seguridad.

Efectivos de la Guardia Nacional arribaron al sitio donde se reportó la agresión, sin embargo fue dos cuadras aparte donde localizaron al masculino con lesiones de bala.

Según primeros reportes, la víctima fue atacada a tiros por civiles armados pero durante el hecho habría salido corriendo para escapar de los mismos. Cabe señalar que su identidad no ha sido revelada y se desconoce su estado de salud actual.