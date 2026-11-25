MAZATLÁN. _ Un hombre fue asesinado de cinco balazos la noche de este martes 24 de noviembre, en la colonia Libertad de Expresión, en Mazatlán.
La víctima fue identificada en el lugar como Marco Antonio “N”, de 51 años.
El ataque armado se registró alrededor de las 23:00 horas, sobre la calle José Gómez, casi esquina con la avenida Alfonso G. Calderón, donde, de acuerdo con los primeros informes, hombres armados llegaron hasta donde se encontraba el hombre y le dispararon en cinco ocasiones.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para brindarle auxilio, pero al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).