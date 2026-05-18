$!Ataque armado deja un hombre muerto en Las Quintas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado al mediodía de este lunes en la Colonia Las Quintas, en Culiacán, tras un ataque armado. Según la información, los hechos se registraron sobre la Calle Laguna de Coyuca, en ese asentamiento.

El ataque se reportó alrededor de las 12:15 horas de este lunes, según los reportes enviados a las autoridades. Inicialmente se dijo que tras las detonaciones de armas de fuego había una persona herida, pero cuando llegaron las autoridades se confirmó que había muerto.

En el sector, elementos del Ejército Mexicano acordonaron varias cuadras y realizaron un sobrevuelo con un dron en busca de los presuntos responsables. Hasta el momento, no hay detenciones relacionadas con el caso.