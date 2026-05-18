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Violencia

Ataque armado deja un hombre muerto en Las Quintas, en Culiacán

Los hechos ocurrieron al mediodía de este lunes sobre la Calle Laguna de Coyuca
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/05/2026 12:57
18/05/2026 12:57

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado al mediodía de este lunes en la Colonia Las Quintas, en Culiacán, tras un ataque armado.

Según la información, los hechos se registraron sobre la Calle Laguna de Coyuca, en ese asentamiento.

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El ataque se reportó alrededor de las 12:15 horas de este lunes, según los reportes enviados a las autoridades.

Inicialmente se dijo que tras las detonaciones de armas de fuego había una persona herida, pero cuando llegaron las autoridades se confirmó que había muerto.

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En el sector, elementos del Ejército Mexicano acordonaron varias cuadras y realizaron un sobrevuelo con un dron en busca de los presuntos responsables.

Hasta el momento, no hay detenciones relacionadas con el caso.

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Este asesinato es el primero de algo impacto ocurrido en Culiacán durante la jornada de este 18 de mayo.

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