$!Ataque armado deja un hombre sin vida en el Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra una pareja que se encontraba en la planta baja de un edificio multifamiliar, dejó una persona sin vida.

La agresión se registró a las 15:30 horas, en un edificio ubicado sobre la Avenida de Las Torres y el andador Playa Norte del Infonavit Playas.

Al parecer, la pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil.