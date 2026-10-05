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Violencia

Ataque armado deja un hombre sin vida en el Infonavit Playas, en Mazatlán

Al parecer, una pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/10/2026 18:01
05/10/2026 18:01

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra una pareja que se encontraba en la planta baja de un edificio multifamiliar, dejó una persona sin vida.

La agresión se registró a las 15:30 horas, en un edificio ubicado sobre la Avenida de Las Torres y el andador Playa Norte del Infonavit Playas.

Al parecer, la pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil.

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Tras el ataque el hombre recibió varios impactos de bala y quedó tendido e inmóvil mientras que la mujer resultó ilesa y llamó a los números de emergencia, pero a la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos el hombre agredido ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales fueron los primeros respondientes y acordonaron la zona del ataque hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.

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