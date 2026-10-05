$!Ataque armado deja un hombre sin vida en el Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra una pareja que se encontraba en la planta baja de un edificio multifamiliar, dejó una persona sin vida.
La agresión se registró a las 15:30 horas, en un edificio ubicado sobre la Avenida de Las Torres y el andador Playa Norte del Infonavit Playas.
Al parecer, la pareja se encontraba en el porche del departamento de la planta baja, cuando hombres armados comenzaron a disparar y luego huyeron a bordo de un automóvil.
Tras el ataque el hombre recibió varios impactos de bala y quedó tendido e inmóvil mientras que la mujer resultó ilesa y llamó a los números de emergencia, pero a la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos el hombre agredido ya no contaba con signos vitales.
Policías municipales fueron los primeros respondientes y acordonaron la zona del ataque hasta la llegada del personal Pericial de la Fiscalía General del Estado.