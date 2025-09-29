$!Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia López Mateos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 29 de septiembre, luego de ser atacado mientras conducía un vehículo en calles de la colonia Adolfo López Mateos, al sur de la ciudad.
La víctima fue identificada como Eleodoro “N”, de 27 años, quien se desempeñaba como técnico en aires acondicionados, conducía un automóvil Nissan Versa color gris, sin placas de circulación, el cual terminó frente a la barda de un domicilio tras el ataque. La unidad presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería y cristales. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo más personas heridas.
El reporte del ataque se recibió alrededor de las 15:00 horas a través del número de emergencias 9-1-1. Los hechos ocurrieron sobre la calle Amado Estrada, entre Pedro L. Zavala y Carlos María Esquerra.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en arribar al sitio y confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. La agresión se habría extendido por varias calles del sector.
El área fue acordonada por autoridades de los tres niveles de gobierno mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente.