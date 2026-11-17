MAZATLÁN._ Un ataque armado contra tres personas que se encontraban en la cochera de una vivienda dejó como saldo un hombre sin vida y dos personas heridas en el fraccionamiento Los Magueyes. El hecho se registró a las 23:30 horas del lunes, sobre la calle Yuca casi esquina con la calle Derecho de Vía del mencionado fraccionamiento.

Según versiones en el lugar, un hombre de complexión delgada que portaba un arma, disparó contra una mujer y dos hombres que se encontraban en la cochera de una vivienda. Tras el ataque, uno de los hombres identificado como Jesús “N”, de 35 años, quedó sin vida junto a una motocicleta, mientras que el otro de aproximadamente 40 años fue trasladado por Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica.

La mujer identificada como América “N”, resultó herida por esquirla de bala a la altura del cuello, pero no ameritó traslado y se quedó en el lugar donde rindió su declaración a los agentes de investigación. Los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional, al lugar también llegaron de apoyo policías municipales y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.